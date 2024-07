En direct

23:01 - À Noues de Sienne, que vont trancher les électeurs du Front populaire ? Une autre question qui accompagne ces élections sera celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Le bloc a glané 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 17,76% des votes à Noues de Sienne. Une somme à affiner néanmoins avec les 18,08% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En deux ans, le RN a grapillé 17 points à Noues de Sienne Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà glané 17 points sur place entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour positif pour le bloc Ensemble la dernière fois Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera en conséquence analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Après avoir échoué en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette fois remporter ce scrutin localement. Aux législatives à l'époque à Noues de Sienne, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 22,72% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 41,81% pour Elisabeth Borne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 54,84%. Elisabeth Borne remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche A en croire les projections finales établies sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de s'arroger pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Pourraient maintenir entre 95 et 125 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 39,76% des bulletins de vote, Nicolas Calbrix (Rassemblement National) a pris la tête à Noues de Sienne, le 30 juin 2024 à l'occasion du premier round des législatives. Elisabeth Borne (Majorité présidentielle) décrochait 30,93%. De son côté, Noé Gauchard (Front populaire) captait 17,76% des votants. C'est aussi Nicolas Calbrix qui arrivait en pôle position sur l'ensemble des votants de la 6ème circonscription du Calvados, avec cette fois 36,26%, devant Elisabeth Borne avec 28,93% et Noé Gauchard avec 23,16%.

19:21 - Le défi de la participation scruté dans le détail à Noues de Sienne Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Les chiffres montrent un pourcentage d'abstention de 33,69% au premier round des élections législatives 2024 à Noues de Sienne, inférieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 3 289 personnes en âge de voter à Noues de Sienne, 50,02% étaient en effet restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 47,24% il y a 5 ans. Pour information, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Noues de Sienne lors du 2e round des législatives ? Ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Noues de Sienne, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 33,69%. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,34% au sein de la commune. L'abstention était de 25,17% au second tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,57% au premier tour et 49,97% au second tour. Les jeunes affichent couramment une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Noues de Sienne ?

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Noues de Sienne La structure démographique et socio-économique de Noues de Sienne façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,29%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (73,25%) souligne le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Avec ses 7,65% d'agriculteurs pour 4 285 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (10,81%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,05%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Noues de Sienne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,0% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.