Résultat des législatives 2024 à Villers-Bocage (14310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:01 - À Villers-Bocage, que vont trancher les supporters de gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au nouvel accord trouvé par LFI, le PS, les Ecologistes et le PCF lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a glané un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Villers-Bocage, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 15,63% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 18,74% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La forte progression du RN à Villers-Bocage Le nombre de bulletins de la formation menée par Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur pour ces législatives 2024 à l'échelle locale. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 17 points à Villers-Bocage entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. On peut donc juger possible (certes imprudemment), si les reports de voix sont favorables, que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour positif pour le clan macroniste en 2022 Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un point d'observation clé à l'échelle locale pour le second tour de ces élections législatives 2024. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Villers-Bocage, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Villers-Bocage, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 23,56% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 38,31% pour Elisabeth Borne (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (56,17%). Elisabeth Borne s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Nicolas Calbrix (Rassemblement National) déjà devant avec 40,93% à Villers-Bocage aux législatives Grâce à 40,93% des votes, Nicolas Calbrix (Rassemblement National) a pris la tête à Villers-Bocage, le 30 juin 2024 au soir du premier round de l'élection législative. En 2e position, Elisabeth Borne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) récupérait 32,73%. Noé Gauchard (Front populaire) recevait 15,63% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Nicolas Calbrix accumulant cette fois 36,26%, devant Elisabeth Borne avec 28,93% et Noé Gauchard avec 23,16%.

19:21 - Que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Villers-Bocage ? Au fil des dernières années, les 3 170 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Les données montrent une participation de 67,72% lors du premier round des élections législatives 2024 à Villers-Bocage, supérieure de 13 points à celle des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 54,95% des électeurs de Villers-Bocage avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 53,39% lors du scrutin de 2019. En proportion, à l'échelle de la France, la participation aux européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Villers-Bocage, la participation a atteint 67,72% lors du 1er round des législatives L'abstention constitue immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Dimanche dernier, l'abstention à Villers-Bocage au 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 32,28%. Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 2 201 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 25,31% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,88% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,04% au premier tour et 51,66% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Villers-Bocage ce soir ? Les habitants des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Villers-Bocage ?

17:29 - Villers-Bocage et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Villers-Bocage, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 511 logements pour 3 130 habitants, la densité de la commune est de 539 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 221 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 939 foyers fiscaux. Dans la localité, 17,83% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 12,17% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,87% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,21%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 706 euros par an. Villers-Bocage manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.