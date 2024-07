Résultat des législatives 2024 à Fontenay-le-Marmion (14320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la gauche à Fontenay-le-Marmion ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au nouvel accord trouvé par la France insoumise, le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a réuni 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Fontenay-le-Marmion, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,75% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 28,74% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Quels résultats pour le RN à Fontenay-le-Marmion lors des législatives ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera très commenté. Si on tient compte de la progression du RN qui ressort des dernières élections au niveau national, soit près de 15 points de plus pour le mouvement entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà long. La part d'électeurs conquis par la formation politique à Fontenay-le-Marmion s'élève par ailleurs à 13 points ces dernières années. De quoi annoncer une installation durable du parti dans la commune, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Fontenay-le-Marmion ? La fraction d'électeurs de la formation RN portée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de ces élections des députés au niveau local. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être une chance de s'imposer. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Fontenay-le-Marmion avait vu en revanche le binôme Nupes s'imposer avec 28,74%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 24,3%. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Nupes (52,81% contre 47,19% pour Ensemble ! - Majorité présidentielle). Noé Gauchard remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national aux législatives à Fontenay-le-Marmion ? Nicolas Calbrix (Rassemblement National) a recueilli 37,79% des votes à Fontenay-le-Marmion le 30 juin dernier, à l'occasion du premier tour des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Elisabeth Borne (Ensemble pour la République) et Noé Gauchard (Union de la gauche) avec respectivement 26,83% et 23,75% des électeurs. C'est aussi Nicolas Calbrix qui arrivait en pôle position sur l'ensemble des votants de la 6ème circonscription du Calvados, avec cette fois 36,26%, devant Elisabeth Borne avec 28,93% et Noé Gauchard avec 23,16%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux de participation à Fontenay-le-Marmion ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut également analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Le 30 juin dernier, 27,54% des électeurs de Fontenay-le-Marmion ne se sont pas déplacés au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 18 points à celui des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, 45,78% des électeurs de Fontenay-le-Marmion (14) avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 44,08% pour le scrutin de 2019. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives 2024 à Fontenay-le-Marmion ? L'un des critères importants des législatives 2024 est immanquablement le taux de participation. Le pourcentage de participation à Fontenay-le-Marmion pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 72,46%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,25% au premier tour. Au deuxième tour, 45,25% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Fontenay-le-Marmion ? Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 81,15% au niveau de la ville, contre une participation de 79,75% au premier tour, ce qui représentait 1 134 personnes. Les jeunes montrent souvent une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Fontenay-le-Marmion ?

17:29 - Fontenay-le-Marmion et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Fontenay-le-Marmion, le scrutin est en cours. Dotée de 815 logements pour 1 997 habitants, la densité de la ville est de 185 hab par km². Ses 97 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (89,08%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 28,51% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 36,44% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 466,78 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En somme, Fontenay-le-Marmion incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.