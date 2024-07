Résultat des législatives 2024 à Évrecy (14210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Évrecy, qui vont plebisciter les électeurs de gauche ? Une autre source de doute de ces élections est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire pour ces élections législatives. Le bloc a rassemblé 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,13% des voix à Évrecy. Un score en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Évrecy lors des législatives ? Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à analyser localement. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de quinze points de plus pour le mouvement en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà conséquent. La part d'électeurs arrachés par les lepénistes à Évrecy s'élève par ailleurs à 11 points depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024. De quoi annoncer une implantation durable du parti sur place, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La majorité en pôle position aux législatives il y a deux ans à Évrecy Analyser le dernier scrutin législatif semble aussi une évidence au moment où nous écrivons. Avec 40,77% à Évrecy, le binôme La République en Marche avait aussi été placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 6ème circonscription du Calvados. Sur la commune d'Évrecy, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie au cours du second tour, avec 61,96% contre 38,04% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale. Une victoire, donc, pour Elisabeth Borne dans la localité.

20:05 - Elisabeth Borne (Ensemble pour la République) en avance avec 39,11% à Évrecy aux législatives Grâce à 39,11% des bulletins de vote, Elisabeth Borne (Majorité présidentielle) a pris la tête à Évrecy, le 30 juin au soir du 1er tour de la législative. Nicolas Calbrix (Rassemblement National) et Noé Gauchard (Union de la gauche) suivaient en ramassant respectivement 26,52% et 23,13% des votants. Les habitants passés par les bureaux de vote d'Évrecy n'avaient pas choisi les mêmes bulletins que ceux de la circonscription. Nicolas Calbrix s'y imposait, avec cette fois 36,26% devant Elisabeth Borne avec 28,93% et Noé Gauchard avec 23,16%.

19:21 - Participation à Évrecy : un sursaut par rapport au scrutin européen L'étude des résultats des consultations politiques passées permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Évrecy était de 24,53%, moins haut de 18 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 42,63% dans la commune d'Évrecy. L'abstention était de 41,81% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Le chiffre clé de ces législatives à Évrecy reste la participation La participation est sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif. 24,53% des électeurs d'Évrecy ne sont pas allés voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 448 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 17,33% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 18,92% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,08% au premier tour. Au deuxième tour, 48,32% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Évrecy ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des ménages combinée avec les préoccupations engendrées par la guerre au Moyen-Orient sont par exemple susceptibles de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants d'Évrecy.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Évrecy Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Évrecy mettent en évidence des tendances claires qui pourraient influer sur les résultats des législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,55% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 761 €/an montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 784 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,58%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,77%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 8,75% à Évrecy, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.