Résultat des législatives 2024 à Valdallière (14350) – 2e tour [PUBLIE]

23:02 - Les votes du Front populaire en question La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont 28,06% des votes qu'a réunis l'ensemble au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes en 2022. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 15,34% des suffrages à Valdallière. Une poussée à affiner néanmoins avec les 17,3% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,3% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,63% pour Yannick Jadot, 1,8% pour Fabien Roussel et 1,8% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 19 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Valdallière Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera très commenté. La progression du parti, qui s'élève déjà à 19 points à Valdallière entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage au second tour Le score obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi l'observation majeure localement pour le second tour de cette élection des députés. Le RN peut-il gagner cette fois à Valdallière, contrairement à 2022 ? Il y a deux ans pour les législatives, le RN se hissait également en pôle position à Valdallière. On retrouvait en effet Jean-Philippe Roy devant ses concurrents au premier tour, avec 28,19% dans la cité. Elisabeth Borne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,96%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,04%.

20:05 - Déjà 47,03% pour le RN à Valdallière aux élections législatives D'après les enquêtes publiées depuis dimanche, le Rassemblement national serait en mesure de gagner pas loin de 250 députés au terme des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité pourraient garder jusqu'à 120 sièges. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales. Nicolas Calbrix (Rassemblement National) a obtenu 47,03% des suffrages à Valdallière dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du premier round des législatives. En deuxième place, Elisabeth Borne (Ensemble !) ramassait 24,04%. Noé Gauchard (Nouveau Front populaire) obtenait 15,34% des votants. C'est aussi Nicolas Calbrix qui arrivait en tête dans la 6ème circonscription du Calvados dans son ensemble, avec cette fois 36,26%, devant Elisabeth Borne avec 28,93% et Noé Gauchard avec 23,16%.

19:21 - Que dire des élections européennes à Valdallière au niveau de la participation ? L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des électeurs de cette ville. En comparaison des européennes de cette année, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Valdallière s'est réduite de 16 points, atteignant 32,33%. Durant le dernier scrutin européen, 48,7% des personnes en capacité de voter à Valdallière avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 49,74% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat au deuxième tour à Valdallière ? L'abstention constitue à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives 2024. Dans l'agglomération, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 32,33%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,27% au premier tour. Au deuxième tour, 51,05% des votants ne se sont pas déplacés. Pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 4 333 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 21,95% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 23,26% au premier tour. Les habitants des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Valdallière ?

17:29 - Élections à Valdallière : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Valdallière peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,43%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (71,53%) souligne l'importance des questions de logement et d'aménagement du territoire. Avec ses 7,15% d'agriculteurs pour 5 699 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (8,63%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,91%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Valdallière mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 41,65% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.