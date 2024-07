Résultat des législatives 2024 à May-sur-Orne (14320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Une fourchette de 27,45% à 28% pour le Front populaire à May-sur-Orne Le Front populaire qui a émergé pour ces élections a marqué les esprits lors des élections législatives, avec un peu plus de 28% au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les urnes. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à May-sur-Orne, le binôme Front populaire a pour sa part glané 27,45% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 28,8% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 52,4% à l'époque.

20:58 - Quel résultat pour le Rassemblement à May-sur-Orne lors des législatives ? Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. La progression du RN semble déjà forte à May-sur-Orne entre le score du parti nationaliste en 2022 (23,15%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (36,18%), de l'ordre de 13 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières donnant au RN une progression d'environ 150 sièges par rapport aux élections de 2022 (89 sièges). Suffisant pour prévoir une installation solide du parti dans la ville, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à May-sur-Orne ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national à ces législatives sera en conséquence très scruté. Contrairement à l'élection de 2022, le Rassemblement national a cette fois une possibilité nette de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le Rassemblement national avait en revanche été battu au premier tour des législatives il y a deux ans à May-sur-Orne, comptant 23,15%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 29,34% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Noé Gauchard (LFI-PS-PC-EELV) au sommet localement, avec 52,40%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,60%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à May-sur-Orne Nicolas Calbrix (Rassemblement National) a accumulé 36,18% des suffrages à May-sur-Orne dimanche 30 juin dernier, au soir du 1er round de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Noé Gauchard (Front populaire) et Elisabeth Borne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 27,45% et 24,31% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Nicolas Calbrix rassemblant cette fois 36,26%, devant Elisabeth Borne avec 28,93% et Noé Gauchard avec 23,16%.

19:21 - Que retenir du scrutin européen à May-sur-Orne au niveau de l'abstention ? Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Le premier tour des élections législatives 2024 à May-sur-Orne a connu un taux d'abstention de 32,96%, plus bas que celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 50,37% des électeurs de May-sur-Orne (14), contre un taux d'abstention de 46,38% pour les européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - À May-sur-Orne, le score de l'abstention au second tour des législatives 2024 sera un élément clé À May-sur-Orne, le taux de participation constitue à n'en pas douter un facteur décisif de ces législatives 2024. Dimanche dernier, l'abstention à May-sur-Orne au 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 32,96%. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 25,05% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 24,24% au deuxième tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,85% au premier tour et 52,89% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à May-sur-Orne ? La flambée des prix qui pèse sur le budget des foyers français est en mesure d'impacter la participation à May-sur-Orne.

17:29 - Élections à May-sur-Orne : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de May-sur-Orne, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 017 habitants répartis dans 845 logements, cette commune présente une densité de 545 hab/km². Avec 99 entreprises, May-sur-Orne se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 25,3% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 30,93% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,16% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 657,56 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour conclure, May-sur-Orne incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.