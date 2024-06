Résultat des législatives à Cervens : l'élection 2024 en direct

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Cervens au premier tour de l'élection présidentielle

Dans les bureaux de vote de Cervens, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec 20,79%, elle était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 26,65% et 21,82% des votes. Et La cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 39,2% contre 60,8%.