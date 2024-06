Résultat des législatives à Château-Guibert : l'élection 2024 en direct

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Château-Guibert au premier tour de la dernière présidentielle

C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Château-Guibert lors du premier tour de la présidentielle avec 33,95%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 24,53%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec 17,44% et 5,23% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 42,09% contre 57,91%.