Résultat des législatives à Corpe : l'élection 2024 en direct

16:32 - Corpe a pris fait et cause pour Bardella le 9 juin dernier Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, s'est imposée aux européennes à Corpe. Le mouvement a cumulé 52,31% des suffrages, face à Valérie Hayer à 11,69% et Marion Maréchal à 8,31%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Corpe au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. La commune de Corpe avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection suprême 2022 puisque la leader du RN finissait avec 39,33% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,66% et 10,67% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 8,24% des suffrages. La candidate du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la ville avec 56,67%, devant Emmanuel Macron à 43,33%.

12:32 - Quel résultat à Corpe pour le Rassemblement national aux législatives ? Le score du Rassemblement national sera une des clés pour cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Le RN tirait son épingle du jeu à Corpe lors des élections du Parlement en 2022. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Vendée, c'est Franck Laloue qui arrivait en tête au premier tour avec 30,19%. C'est finalement Béatrice Bellamy (La République en Marche) qui s'imposait chez les électeurs de Corpe au second tour, avec 62,14%.

11:02 - Corpe : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Corpe, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Avec 38% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,36%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (86,1%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 317 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,41%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (9,0%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Corpe mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,03% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Les législatives démarrent à Corpe : quel sera le taux de participation ? L'analyse des résultats des dernières élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Pendant les européennes du mois de juin 2024, 655 personnes aptes à voter à Corpe avaient pris part au scrutin (soit 51,6%), à comparer avec un taux de participation de 54,69% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,24% au premier tour et seulement 43,07% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Corpe ? Pour rappel, au niveau national, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.