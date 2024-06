Résultat des législatives à Fougeré : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - 35,05% pour le Rassemblement national à Fougeré il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus que jamais avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a dominé les européennes il y a trois semaines à Fougeré, avec 35,05% des bulletins dans l'urne (170 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 14,23%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 10,52%.

14:32 - Fougeré avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection suprême qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Fougeré lors du premier tour de la présidentielle avec 32,5%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,44%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 16,25% et 5,68% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 42,75% contre 57,25%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Fougeré ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent semble parfaitement sensé au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si ce précédent n'assure rien… Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Fougeré, grattant 17,72% des suffrages sur place, contre 23,63% pour Maxence de Rugy (Les Républicains). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 43,80% contre 56,20% pour les vainqueurs. Mais c'est Béatrice Bellamy (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Comment la composition démographique de Fougeré façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Fougeré, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 236 habitants répartis dans 541 logements, cette localité présente une densité de 43 hab par km². Avec 44 entreprises, Fougeré offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (88,35%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 42,42% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 41,44% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 37,73 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Fougeré, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Les législatives débutent à Fougeré : l'abstention en question Le taux de participation sera indiscutablement l'un des critères essentiels de ces législatives à Fougeré. Au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 82,37% des votants de la commune, contre un taux de participation de 85,9% au premier tour, c'est-à-dire 774 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 55,08% au premier tour. Au second tour, 50,55% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Fougeré cette année ? L'inflation dans le pays est notamment en mesure faire augmenter la participation à Fougeré.