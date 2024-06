En direct

19:48 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Hadol convoité L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Hadol, le binôme Nupes avait en effet enregistré 14,1% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 7,79% à Hadol. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (2,73%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (4,45%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,12%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 15% sur place.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 14 points à Hadol Alors que conclure de cette combinaison de scores ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà glané 14 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN soit à près de 30% à Hadol ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 43,17% pour la liste Rassemblement national à Hadol le 9 juin Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont le verdict est aussi à étudier avec attention. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. C'est en effet la liste RN présentée par Jordan Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Hadol, avec 43,17% des bulletins valides devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 13,65%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 7,79%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Hadol au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini première avec 31,74% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Hadol. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,84% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,81%. Hadol n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 5,84% des voix. Au deuxième tour, la candidate du RN écrasait aussi Emmanuel Macron avec 51,52%.

12:32 - À Hadol, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Aux législatives en 2022 à Hadol, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 24,13% des votants ayant voté pour son binôme, contre 41,61% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 65,42%. Stéphane Viry s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Hadol Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Hadol, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec une population de 2 349 habitants répartis dans 1 075 logements, cette ville présente une densité de 48 hab/km². Ses 127 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 731 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 19,13% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 7,09% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 42,64% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 8,11%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 28 664 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. Ainsi, à Hadol, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives débutent à Hadol : l'abstention en question À Hadol (88220), l'un des critères importants de ces élections législatives 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 18,67% des inscrits sur les listes électorales de la localité. L'abstention était de 16,99% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 51,13% au premier tour. Au deuxième tour, 51,47% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des foyers français cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit armé entre la Palestine et Israël, sont notamment en mesure de ramener les citoyens d'Hadol vers les urnes.