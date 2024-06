Résultat des législatives à l'Île-d'Elle : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Quel était le résultat des européennes à l'Île-d'Elle au début du mois ? Il y a une élection qui est depuis venue changer la donne. Le 9 juin en effet, à l'Île-d'Elle, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 40,08% des voix contre Valérie Hayer à 13,74% et François-Xavier Bellamy à 9,92%. Ce sont ainsi 210 électeurs qui l'ont choisie dans la ville.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à l'Île-d'Elle en 2022 ? La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection suprême. Marine Le Pen avait fini en tête avec 35,42% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à l'Île-d'Elle. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,06% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,16%. Valérie Pécresse prenait la quatrième place avec 5,02% des voix. Au second tour du scrutin, c'est encore la leader du parti d'extrême droite qui l'emportait à l'Île-d'Elle avec 52,82%, devant Emmanuel Macron à 47,18%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc Ensemble il y a deux ans Le résultat du RN sera très observé pour cette élection du Parlement, localement. Aux législatives en 2022 à l'Île-d'Elle, le RN terminait à la deuxième place, 24,8% des votants ayant voté pour son binôme, contre 39,37% pour Pierre Henriet (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 57,69%. Pierre Henriet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de l'Île-d'Elle : tour d'horizon démographique Dans les rues de l'Île-d'Elle, les élections sont en cours. Avec ses 1 508 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 70 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 440 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (27,43%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 39,38% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 47,27% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 676,87 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Finalement, L'Île-d'Elle incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de l'Île-d'Elle Au fil des précédents scrutins électoraux, les 1 529 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, lors des européennes, sur les 1 160 personnes en âge de voter à l'Île-d'Elle, 52,84% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 47,85% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,12% au premier tour. Au deuxième tour, 55,46% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour.