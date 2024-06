Résultat des législatives à Poiroux : l'élection 2024 en direct

Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 206 habitants de Poiroux passés par les isoloirs ont en effet préféré le RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella a séduit 44,98% des suffrages devant Valérie Hayer à 14,63% et Raphaël Glucksmann à 7,42%.

La ville de Poiroux avait donné un gros avantage à Marine Le Pen lors de l'élection suprême de 2022 puisque la leader du parti d'extrême droite prenait une avance notable avec 33,48% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,87% et 13,51% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 7,64% des suffrages. En finale, c'est aussi Marine Le Pen qui gagnait avec 54,05%, devant Emmanuel Macron à 45,95%.

Lors des dernières législatives à Poiroux, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 25,44% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 29,87% pour Maxence de Rugy (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 57,14%. C'est donc Béatrice Bellamy (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Comment la composition démographique de Poiroux façonne les résultats électoraux ?

Dans les rues de Poiroux, les élections sont en cours. Dotée de 668 logements pour 1 214 habitants, la densité de la commune est de 42 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 71 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 674 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (70,66%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,81% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 45,83% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 820,84 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Pour finir, Poiroux incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.