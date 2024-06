Résultat des législatives à Saint-Germain-de-Prinçay : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un score de Bardella dans la moyenne à Saint-Germain-de-Prinçay le 9 juin dernier Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont le verdict est aussi à analyser avec attention. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui nous occupe maintenant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux européennes à Saint-Germain-de-Prinçay. Le mouvement a convaincu 29,14% des suffrages, devant Valérie Hayer à 23,41% et François-Xavier Bellamy à 12,1%.

14:32 - Saint-Germain-de-Prinçay avait voté Macron lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Germain-de-Prinçay avec 19,17% contre 44,77% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 9,69% et 6,1% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 33,59% contre 66,41%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indice clé au moment des élections qui se jouent. Au premier tour des législatives 2022, Saint-Germain-de-Prinçay, couverte par la 2ème circonscription de la Vendée, verra le binôme estampillé Ensemble ! S'imposer avec 33,39%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 13,7%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Béatrice Bellamy (LREM) au sommet localement.

11:02 - Comprendre l'électorat de Saint-Germain-de-Prinçay : un regard sur la démographie locale Quel impact auront les habitants de Saint-Germain-de-Prinçay sur les résultats des élections législatives ? Avec 33% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,5%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,85%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 604 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,00%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,47%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Germain-de-Prinçay mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 36,32% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Saint-Germain-de-Prinçay Au fil des scrutins électoraux passés, les 1 633 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, au moment des élections européennes, 43,97% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Germain-de-Prinçay avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 45,42% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,75% au premier tour. Au deuxième tour, 52,34% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Saint-Germain-de-Prinçay ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.