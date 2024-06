Résultat des législatives à Saint-Prouant : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un 26,14% dans la moyenne nationale pour Bardella à Saint-Prouant début juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin des législatives. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a fini première des européennes 2024 à Saint-Prouant. Le mouvement a glané 26,14% des voix, contre Valérie Hayer à 25,63% et Raphaël Glucksmann à 13,66%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Saint-Prouant au premier tour de la dernière présidentielle Saint-Prouant avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 17,58%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 48,69% des suffrages. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 9,93% et 5,79% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 28,92% contre 71,08%.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Saint-Prouant Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Saint-Prouant, grappillant 13,36% des suffrages sur place, contre 29,31% pour Béatrice Bellamy (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 27,78% contre 72,22% pour les vainqueurs. Béatrice Bellamy conservait donc son avance sur place.

11:02 - Saint-Prouant : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote de Saint-Prouant, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 683 logements pour 1 675 habitants, la densité de la commune est de 120 habitants/km². Ses 81 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 488 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 20,95% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 50,58% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,26% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 909,31 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Saint-Prouant, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Participation à Saint-Prouant : les leçons des précédentes élections À Saint-Prouant, l'un des critères importants du scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention. Au deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 119 personnes en âge de voter dans la commune, 14,03% étaient restées chez elles. L'abstention était de 15,37% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,62% au premier tour et seulement 52,48% au deuxième tour. Les jeunes affichent la plupart du temps un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?