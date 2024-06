Résultat des législatives à Saint-Vincent-sur-Graon : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce 30 juin va sans doute s'approcher plus encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 39,8% des votes se sont en effet portés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Saint-Vincent-sur-Graon, contre Valérie Hayer à 14,12% et François-Xavier Bellamy à 9,86%. Le mouvement d'extrême droite a attiré ainsi 234 votants de Saint-Vincent-sur-Graon.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Vincent-sur-Graon au premier tour de l'élection présidentielle

La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Vincent-sur-Graon lors du premier tour de la présidentielle avec 30,04%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 28,54%. Saint-Vincent-sur-Graon n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,24% et 6,76% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 49,41% contre 50,59%.