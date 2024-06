Résultat des législatives à Saint-Vincent-sur-Jard : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Il y a trois semaines, la piqure de rappel du RN à Saint-Vincent-sur-Jard Le résultat qui a été établi à l'issue des élections il y a quelques jours est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc comme d'autant plus sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste RN de Jordan Bardella qui a remporté les européennes il y a trois semaines à Saint-Vincent-sur-Jard, avec 41,41% des suffrages exprimés (410 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 16,36%, et Raphaël Glucksmann avec 12,12%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Vincent-sur-Jard lors de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Vincent-sur-Jard lors du premier tour de la présidentielle avec 29,08%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 28,42%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 11,92% et 9% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,89% contre 54,11%.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Saint-Vincent-sur-Jard Lors des dernières législatives à Saint-Vincent-sur-Jard, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 23,13% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 25,00% pour Béatrice Bellamy (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (63,77%). Béatrice Bellamy s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Vincent-sur-Jard Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Saint-Vincent-sur-Jard comme dans toute la France. Dotée de 2 391 logements pour 1 463 habitants, la densité de la ville est de 89 habitants/km². Avec 80 entreprises, Saint-Vincent-sur-Jard permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 8,23% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 55,51% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 61,65% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 23,25% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 290,58 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Vincent-sur-Jard s'inscrit dans l'histoire de la France.

09:32 - Saint-Vincent-sur-Jard : la mobilisation des électeurs aux élections législatives L'étude des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette localité. Début juin, lors des européennes, le taux de participation atteignait 62,16% au sein de Saint-Vincent-sur-Jard, contre une participation de 59,69% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 56,42% au premier tour. Au second tour, 52,85% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Vincent-sur-Jard ? En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des élections législatives.