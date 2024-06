Résultat des législatives à Saint-Prouant : l'élection 2024 en direct

09:00 - Journée électorale à Saint-Prouant : les horaires du bureau de vote

Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la commune pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Prouant. Pour les législatives, les nouveaux parlementaires français de l'Assemblée nationale vont être renouvelés au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Autrement dit, ce 30 juin, les 1 128 votants de Saint-Prouant doivent se décider entre les différents candidats de leur circonscription législative. En 2022, l'élection avait abouti à un parlement morcellé, le président ne disposant que d'une majorité relative. Le choix entre les candidats des différentes coalitions politiques se fera en deux tours à Saint-Prouant, comme dans toute la France. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.