Résultat des législatives 2024 à Breux-Jouy (91650) - Candidats publiés

21/06/24 14:40

Le Rassemblement national en embuscade à Breux-Jouy pour les législatives

Il y a deux ans lors des législatives, à Breux-Jouy, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 22.25% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 23.17% pour Alexis Izard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 52.45%. Alexis Izard remportait donc ce scrutin sur place.

Breux-Jouy avait par ailleurs préféré Emmanuel Macron juste avant, pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27.02%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 27.57% des suffrages. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 47.58% contre 52.42%.

Mais surtout, le résultat de ce 30 juin au soir fera certainement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. 40.64% des suffrages sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Breux-Jouy, contre Valérie Hayer à 11.95% et Raphaël Glucksmann à 11.95%. Le mouvement eurosceptique s'est affiché en tête avec pas moins de 204 électeurs de Breux-Jouy.

Qu'en retenir ? Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 14,17 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.