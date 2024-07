Résultat des législatives 2024 à Breuillet : les premiers chiffres du 2e tour

À Breuillet, l'un des facteurs cruciaux de ces législatives 2024 est indéniablement le niveau de participation. Dans l'agglomération, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 30,04%. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 22,71% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 25,45% au second tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,81% au premier tour. Au second tour, 54,23% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Breuillet aujourd'hui ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont notamment capables d'inciter les habitants de Breuillet (91650) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Dynamique électorale à Breuillet : une analyse socio-démographique

A mi-chemin des élections législatives, Breuillet apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 8 873 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 568 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,15% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 634 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 10,59%, contribue à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,99%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 33 377 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. Finalement, Breuillet incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.