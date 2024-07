Résultat des législatives 2024 à Cheptainville : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

21:12 - Quel score pour le Front populaire à l'issue de ces élections législatives ? Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme plus proche du RN dans les intentions de vote lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des bulletins obtenus au niveau national sont porteurs. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Cheptainville, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 30,16% des votes dans la localité. Il a donc amélioré le score de la gauche en comparaison des 28,85% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 48,29% pour faire aussi bien que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Un Rassemblement national en progression à Cheptainville il y a une semaine A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera très analysé. La progression du RN est déjà forte à Cheptainville entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (19,28%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (33,75%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières offrant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, loin des 89 de l'époque. De quoi anticiper une installation solide du parti dans la commune, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives à Cheptainville Grâce à 33,75% des votes, Stefan Milosevic (Rassemblement National) a pris la pôle position à Cheptainville, dimanche 30 juin dernier au soir du premier round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Steevy Gustave (Union de la gauche) et Alexis Izard (Ensemble !) avec respectivement 30,16% et 29,1% des électeurs. C'est aussi Stefan Milosevic qui arrivait sur la première marche dans la 3ème circonscription de l'Essonne dans son ensemble, avec cette fois 33,01%, devant Steevy Gustave avec 30,91% et Alexis Izard avec 29,9%.

19:21 - Législatives 2024 à Cheptainville : un taux de participation inattendu ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des consultations démocratiques précédentes ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Cheptainville a connu une participation de 72,87%, supérieure de 14 points à celle des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 462 inscrits sur les listes électorales à Cheptainville, 58,41% avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 57,42% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Cheptainville, la participation était de 72,87% lors du premier round des législatives 2024 À Cheptainville, l'une des clés des législatives 2024 est indiscutablement l'abstention. Cheptainville a enregistré une participation de 72,87%, dimanche, pour le 1er tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 423 personnes en âge de voter au sein de la ville, 81,45% avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,55% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 132 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,47% au premier tour. Au deuxième tour, 53,16% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Cheptainville aujourd'hui ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont de nature à ramener les citoyens de Cheptainville (91630) vers les urnes.

17:29 - Cheptainville aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième manche des élections législatives à Cheptainville comme partout. Dotée de 928 logements pour 2 219 habitants, la densité de la commune est de 275 hab par km². Ses 134 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 652 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (11,21%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,71% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 6,72%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2843,45 euros par mois. À Cheptainville, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.