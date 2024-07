Résultat des législatives 2024 à Janville-sur-Juine (91510) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Janville-sur-Juine, quels seront les reports des voix de la gauche ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins obtenus à l'échelle de la France sont encourageants. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 29,51% des votes à Janville-sur-Juine. Un score qui est resté stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (29,86%).

20:58 - 16 points grapillés en 2 ans par le RN à Janville-sur-Juine Le résultat obtenu par le RN sera très commenté pour cette élection des députés 2024, localement, comme dans le reste du pays. La progression du parti, qui s'élève déjà à 16 points à Janville-sur-Juine entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Un chiffre encore un peu plus élevé pourrait bien s'afficher ce 7 juillet au soir, dans nos tableaux de résultats.

20:05 - Stefan Milosevic (Rassemblement National) déjà en avance avec 32,65% à Janville-sur-Juine aux législatives Selon les dernières projections rendues publiques sur la base des résultats du premier tour, le camp de Jordan Bardella devrait rafler pas loin de 250 députés au terme du deuxième tour des législatives. Le Front populaire pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste pourraient garder jusqu'à 120 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Stefan Milosevic (Rassemblement National) a enregistré 32,65% des votes à Janville-sur-Juine dimanche 30 juin dernier, lors du premier round de la législative. En seconde place, Alexis Izard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) ramassait 31,39%. Steevy Gustave (Front populaire) recevait 29,51% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Stefan Milosevic glanant cette fois 33,01%, devant Steevy Gustave avec 30,91% et Alexis Izard avec 29,9%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Janville-sur-Juine : quelle évolution ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? À Janville-sur-Juine, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 73,07%, surpassant de 16 points celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le pourcentage de participation s'élevait effectivement à 57,85% des votants de Janville-sur-Juine (91), contre une participation de 56,73% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% le midi et 45% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Janville-sur-Juine, la participation peut-elle baisser au 2e tour des législatives 2024 ? À Janville-sur-Juine, l'une des clés des élections législatives est l'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Janville-sur-Juine au premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 26,93%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,22% au premier tour. Au second tour, 49,77% des électeurs ne se sont pas déplacés. Au premier tour de la dernière présidentielle, 20,6% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,89% au deuxième tour. Les enjeux de ce scrutin historique seraient notamment en mesure d'impacter le taux de participation à Janville-sur-Juine (91510).

17:29 - Janville-sur-Juine : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel impact aura la population de Janville-sur-Juine sur le résultat des élections législatives ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la localité, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,31% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,11%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 825 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (17,24%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,07%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,87%), témoigne d'une population instruite à Janville-sur-Juine, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.