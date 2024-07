Résultat des législatives 2024 à Corbreuse (91410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs du Front populaire à Corbreuse ? L'autre incertitude qui entoure ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. L'attelage a glané un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Corbreuse, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,42% des votes dans la commune. Ce qui correspond à une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (22,46%).

20:58 - La progression inédite du Rassemblement national à Corbreuse en 2 ans Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera très analysé. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 19 points à Corbreuse entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. A ce rythme, on peut penser que le RN sera vainqueur à Corbreuse ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au clan macroniste en 2022 Le score obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi une des clés pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale localement, comme au niveau national. A l'inverse de la législative de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois des chances de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Corbreuse avait vu en revanche le binôme LREM s'imposer avec 26,37%, alors que le RN sera distancé à 17,78%. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Ensemble ! (56,64% contre 43,36% pour Nupes). Alexis Izard remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Stefan Milosevic (Rassemblement National) déjà en avance avec 36,44% à Corbreuse aux législatives Au soir du 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin, les électeurs de Corbreuse ont plébiscité Stefan Milosevic (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 36,44% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Alexis Izard (Ensemble !) et Steevy Gustave (Nouveau Front populaire) avec respectivement 34,05% et 23,42% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, Stefan Milosevic glanant cette fois 33,01%, devant Steevy Gustave avec 30,91% et Alexis Izard avec 29,9%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Corbreuse au niveau de l'abstention ? Au cours des dernières années, les 1 735 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En comparaison avec les européennes de cette année, la participation lors du 1er round des élections législatives 2024 à Corbreuse s'est accrue, s'élevant à 73,65%. Pendant le dernier scrutin européen, le taux de participation s'élevait effectivement à 60,36% dans la commune de Corbreuse. Le taux de participation était de 59,34% il y a cinq ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle atteignait 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation à Corbreuse peut-elle baisser à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 ? Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Corbreuse, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, l'abstention à Corbreuse au premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 26,35%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,58% au premier tour. Au second tour, 49,58% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 193 personnes en âge de voter au sein de la commune, 21,37% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 18,36% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des Français pourrait en effet pousser les électeurs de Corbreuse (91410) à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Corbreuse aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Corbreuse, les élections sont en cours. Dotée de 721 logements pour 1 706 habitants, la densité de la commune est de 111 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 90 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 919 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (88,77%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,13% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 47,7% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 245,22 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Corbreuse contribue à façonner l'avenir de l'Hexagone.