Résultat des législatives 2024 à Chamarande (91730) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - Quel verdict pour à gauche au terme de ces élections législatives ? Une autre source de doute qui entoure ces élections de 2024 est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire avant le premier tour. L'ensemble a glané un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Chamarande, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 30,82% des votes dans la commune. Un score plus important de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a égalé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 52,74% à l'époque.

20:58 - 18 points gagnés en 2 ans par le RN à Chamarande La part des électeurs de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour cette élection au niveau local. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Chamarande entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Assez pour parier sur un ancrage solide du parti dans la ville, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Chamarande ? Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera en conséquence très analysé. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Chamarande, contrairement à 2022 ? Les élections législatives de l'époque à Chamarande ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 15,31% dans la commune, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 29,70% des voix. Chamarande choisira d'ailleurs Steevy Gustave au second tour, finalement en tête localement avec 52,74%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,26%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à Chamarande Stefan Milosevic (Rassemblement National) a raflé 33,1% des voix à Chamarande le 30 juin, pour le 1er tour des législatives. Steevy Gustave (Front populaire) recueillait 30,82%. Ensuite, Alexis Izard (Majorité présidentielle) glanait 28,9% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 3ème circonscription de l'Essonne, Stefan Milosevic rassemblant cette fois 33,01%, devant Steevy Gustave avec 30,91% et Alexis Izard avec 29,9%.

19:21 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2024, quelle est l'abstention à Chamarande ? L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Le 30 juin dernier, 72,44% des électeurs de Chamarande se sont déplacés au 1er tour des législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 61,31% des électeurs de Chamarande (91) avaient en effet participé au vote, à comparer avec une participation de 57,44% en 2019. Pour information, au niveau national, le pourcentage de participation aux européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Chamarande, le score de la participation au 2e tour des législatives sera un élément important L'abstention est à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives 2024. Dans la commune, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 était de 72,44%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,5% au premier tour. Au deuxième tour, 52,21% des électeurs se sont déplacés. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,76% des votants de la commune, à comparer avec une participation de 76,74% au deuxième tour, ce qui représentait 607 personnes.

17:29 - Chamarande : enjeux locaux et perspectives électorales Comment la population de Chamarande peut-elle impacter le résultat des élections législatives ? La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 18,69% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 5,91% sont des personnes âgées. Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,26%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 439 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (18,07%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,58%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,08%), témoigne d'une population instruite à Chamarande, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.