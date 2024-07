Résultat des législatives 2024 à Sermaise (91530) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Sermaise, que vont choisir les supporters de la gauche ? La coalition de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en récupérer le Nouveau Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, ce transfert va irrémédiablement influer sur ce 2e tour. Une première réponse : le bloc a rassemblé 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,62% des votes à Sermaise. Un score qui est resté stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (23,11%).

20:58 - L'extrême droite a nettement gagné du terrain à Sermaise en 2 ans Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages aux législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà glané 19 points ici entre 2022 et 2024. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Sermaise ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Ensemble gagnant aux législatives 2022 à Sermaise Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera en conséquence scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois une vraie possibilité de remporter l'élection localement. Les législatives de l'époque à Sermaise ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au RN, qui récoltera 19,05% dans la commune, alors que les candidats Nupes rassembleront 23,11% des voix. Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! (57,65% contre 42,35% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). C'est en revanche Alexis Izard (Ensemble !) qui l'emportait cette fois, avec 57,65%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,35%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à Sermaise Lors du premier round de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Sermaise ont placé en tête Stefan Milosevic (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 38,88% des bulletins de vote. Alexis Izard (Majorité présidentielle) ramassait 31,04%. Ensuite, Steevy Gustave (Nouveau Front populaire) obtenait 23,62% des électeurs. Stefan Milosevic était aussi en tête dans la 3ème circonscription de l'Essonne dans son ensemble, avec cette fois 33,01%, devant Steevy Gustave avec 30,91% et Alexis Izard avec 29,9%.

19:21 - Sermaise : importante participation aux élections législatives 2024 En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des précédentes consultations démocratiques ? Les données montrent un taux d'abstention de 25,17% au 1er round des législatives 2024 à Sermaise, inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 41,18% au niveau de Sermaise (91), à comparer avec un taux d'abstention de 42,85% pour les européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à 12 h et 45% à 17 h.

18:35 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux législatives 2024 à Sermaise Le taux de participation est à n'en pas douter l'un des facteurs cruciaux du scrutin législatif. Le pourcentage d'abstention à Sermaise au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 25,17%. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 290 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,07% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 21,63% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,7% au premier tour. Au second tour, 48,56% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Sermaise ? La question des retraites et l'insécurité sont de nature à faire augmenter la participation à Sermaise.

17:29 - Sermaise : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le profil socio-économique de Sermaise contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,17% de 75 ans et plus. Le taux important de cadres, atteignant 35,22%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,98%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,3%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,5%), témoigne d'une population instruite à Sermaise, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.