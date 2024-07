Résultat des législatives 2024 aux Granges-le-Roi (91410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Les 24,22% du Front populaire très suivis Avec 28,06% des voix au niveau national lors du premier tour des élections la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que l'union de gauche en 2022. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la victoire annoncée du RN ce soir. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 24,22% des voix aux Granges-le-Roi. Une progression de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite a fortement progressé aux Granges-le-Roi Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En tenant compte des reports de voix, on peut déduire que le RN sera vainqueur aux Granges-le-Roi ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage au second tour Le score obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence scruté à la loupe pour le second tour de ces législatives 2024, au niveau local. Contrairement à la législative de 2022, le RN a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le RN ratait complètement la première marche en revanche dans la commune des Granges-le-Roi il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 14,64% au premier tour, contre 34,60% pour Isabelle Perdereau (Les Républicains). Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket La République en Marche (54,76% contre 45,24% pour Nupes). C'est en revanche Alexis Izard (La République en Marche) qui prenait l'avantage cette fois, avec 54,76%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,24%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives aux Granges-le-Roi Selon les toutes dernières projections dévoilées dans les derniers jours de campagne, l'extrême droite pourrait décrocher pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes garderaient jusqu'à 120 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales. Lors du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin dernier, les électeurs des Granges-le-Roi ont placé en tête Stefan Milosevic (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 35,47% des votes. En seconde place, Alexis Izard (Ensemble pour la République) captait 30,94%. Ensuite, Steevy Gustave (Front populaire) ramassait 24,22% des électeurs. C'est aussi Stefan Milosevic qui terminait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 33,01%, devant Steevy Gustave avec 30,91% et Alexis Izard avec 29,9%.

19:21 - Les Granges-le-Roi : forte participation aux élections législatives 2024 À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? Le taux d'abstention au premier round des législatives 2024 aux Granges-le-Roi a été de 25,91%, moins haut de 14 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, sur les 914 inscrits sur les listes électorales aux Granges-le-Roi, 39,61% avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 39,48% lors des européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Aux Granges-le-Roi, le score de la participation à l'occasion du 2e tour des législatives sera un élément clé La participation est incontestablement l'une des clés des législatives 2024. 25,91% des électeurs des Granges-le-Roi ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 39,66% au premier tour. Au deuxième tour, 42,92% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 15,84% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux d'abstention était de 17,44% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui plombe les finances des Français cumulée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens des Granges-le-Roi.

17:29 - Les Granges-le-Roi : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire des Granges-le-Roi, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 183 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Ses 73 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (91,74%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 27,56% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 38,07% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 159,42 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Aux Granges-le-Roi, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.