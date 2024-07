Résultat des législatives 2024 à Dourdan : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Dourdan

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Dourdan fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 11 279 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 896 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 2 768 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (69,54%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 853 résidents étrangers, représentant 7,95% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Dans cette mosaïque sociale, 39,49% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 668,76 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Dourdan manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.