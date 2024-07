Résultat des législatives 2024 à Roinville (91410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Roinville, qui va raffler les voix du Front populaire ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle de l'Hexagone en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le matelas apparaît comme important : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Roinville, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 28,12% des votes dans la localité. Un score plus élevé de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Quel résultat pour le RN lors des législatives à Roinville ? La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections 2024. Si on tient compte de la progression du Rassemblement national constatée lors des dernières élections au niveau national, soit pas moins de quinze points de plus pour le parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà grand. La part de suffrages grappillés par les lepénistes à Roinville s'élève par ailleurs à 15 points ces dernières années. Assez pour acter une installation durable du parti localement, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant ce dimanche Il s'agit désormais de savoir si la tendance au second tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou éloignée. Avec 27,66% à Roinville, le binôme LREM était également gagnant par les votants de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'étant déjà couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription de l'Essonne. Il en ira de même au second tour, les bureaux de vote voyant également le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle gagner le scrutin, avec 52,38%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,62%.

20:05 - Les chiffres avant le 2e tour, un signe pour les législatives 2024 à Roinville Alexis Izard (Ensemble !) a amassé 32,55% des votes à Roinville dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du 1er round des élections législatives. Stefan Milosevic (Rassemblement National) captait 31,99%. Enfin, Steevy Gustave (Nouveau Front populaire) obtenait 28,12% des votants. La 3ème circonscription de l'Essonne n'a en revanche pas affiché les mêmes résultats que la commune, puisque c'est Stefan Milosevic qui s'y taillait la part du lion, avec 33,01% devant Steevy Gustave avec 30,91% et Alexis Izard avec 29,9%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Roinville lors des derniers scrutins L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Comme noté dans le précédent post, la participation lors du premier round des élections législatives à Roinville était de 74,57%, plus forte de 16 points que celle des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 1 003 personnes en âge de voter à Roinville avaient effectivement pris part à l'élection (soit 58,82%). La participation était de 55,53% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - Le chiffre clé de ces législatives à Roinville reste l'abstention À Roinville, l'une des clés des législatives 2024 est indiscutablement l'étendue de l'abstention. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Roinville a atteint 25,43%. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,41% des électeurs de la commune. L'abstention était de 19,8% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,63% au premier tour. Au second tour, 44,32% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Roinville ?

17:29 - Roinville : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Roinville, le scrutin est en cours. Avec ses 29,6% de cadres supérieurs pour 1 314 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 97 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 712 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (13,44%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 34,81% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 39,74% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 332,64 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Roinville, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.