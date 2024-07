Résultat des législatives 2024 à Brétigny-sur-Orge : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Brétigny-sur-Orge

Dans la ville de Brétigny-sur-Orge, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 1800 hab/km² et 50,79% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 12,03% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (76,32%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 7 221 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,70% et d'une population immigrée de 16,19% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Brétigny-sur-Orge mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,16% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.