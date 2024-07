Résultat des législatives 2024 à Avrainville (91630) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Avrainville, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Une autre incertitude de ces élections sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire avant le premier tour. Le bloc a obtenu plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 25,56% des voix à Avrainville. Un score qui n'a pas évolué en comparaison des 25,43% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national à Avrainville, un favori aux législatives ? Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle fièvre bleu marine à Avrainville ce dimanche 7 juillet ? La projection est acrobatique, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 12 points ici, en deux ans seulement, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Le parti présidentielle en pôle position aux dernières législatives à Avrainville Le verdict des premier et second tours de 2022 est aussi un enseignement à mettre en parallèle au moment du rendez-vous politique de ce 7 juillet. Avec 32,59% à Avrainville, le binôme LREM avait également été gagnant par les votants de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription de l'Essonne. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket LREM (59,04% contre 40,96% pour LFI-PS-PC-EELV). Alexis Izard remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Les données avant le second tour, un signe pour les législatives 2024 à Avrainville Dimanche 30 juin dernier, les habitants d'Avrainville ont plébiscité Alexis Izard (Ensemble pour la République), à qui ils ont accordé 40,37% des votes. Stefan Milosevic (Rassemblement National) et Steevy Gustave (Front populaire) suivaient avec, dans l'ordre, 30,19% et 25,56% des votants. La 3ème circonscription de l'Essonne n'a en revanche rendu le même verdict que la cité, puisque c'est Stefan Milosevic qui y devançait ses adversaires, avec 33,01% devant Steevy Gustave avec 30,91% et Alexis Izard avec 29,9%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Avrainville ? L'observation des résultats des consultations démocratiques passées permet de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Avrainville a atteint 77,42%, dépassant celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 714 personnes en capacité de voter à Avrainville avaient en effet pris part à l'élection (soit 61,2%). La participation était de 59,73% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle représentait 20% le midi et 45% à 17 h.

18:35 - La participation peut-elle baisser à l'occasion du 2e tour des législatives à Avrainville ? L'une des clés des élections législatives 2024 est la participation. Le pourcentage de participation à Avrainville pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 77,42%, dimanche dernier. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 708 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 80,59% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 84,75% au premier tour, c'est-à-dire 600 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 atteignait 57,7% au premier tour et 52,66% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes liées au conflit armé israélo-palestinien sont par exemple en mesure d'inciter les électeurs d'Avrainville à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les défis socio-économiques d'Avrainville et leurs implications électorales Dans la ville d'Avrainville, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. Avec une densité de population de 103 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,44%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres, atteignant 26,32%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,17%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,5%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,03% à Avrainville, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.