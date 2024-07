Résultat des législatives 2024 au Val-Saint-Germain (91530) – 2e tour [PUBLIE]

Ce résultat du premier tour est logiquement à mettre en parallèle avec l'élection en 2022. A l'époque dans la commune du Val-Saint-Germain, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, le score était également de 33,18% pour Alexis Izard , Le Val-Saint-Germain étant déjà partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Essonne. A l'issue du second round,c'est encore Alexis Izard qui va remporter le plus de voix, avec 60,26% sur la seule circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,74%.

Alexis Izard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a réuni 39,67% des voix au Val-Saint-Germain dimanche 30 juin 2024, pour le premier round des législatives. Stefan Milosevic (Rassemblement National) et Steevy Gustave (Nouveau Front populaire) suivaient avec, dans l'ordre, 30,92% et 25,09% des électeurs à l'échelle de la ville. Les habitants du Val-Saint-Germain avaient réalisé un autre choix que ceux de la circonscription, puisque Stefan Milosevic s'y imposait, avec cette fois 33,01% devant Steevy Gustave avec 30,91% et Alexis Izard avec 29,9%.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections au Val-Saint-Germain

La composition démographique et socio-économique du Val-Saint-Germain façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Avec un taux de chômage de 8,01% et une densité de population de 114 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,4%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,35%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,56%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (44,9%), suggèrent un niveau élevé d'instruction au Val-Saint-Germain, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.