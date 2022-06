Résultat de la législative à Angles : en direct

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Angles sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Angles ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera un des paramètres de ces législatives, à Angles comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 12,88% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,02% et 1,07% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 16,97% à Angles pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Angles ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le RN a dépassé les 19%. Ces mouvements des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Angles. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Angles, Marine Le Pen accostait en pôle position avec 30,5% des voix, devant Emmanuel Macron à 29,85%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 12,88% et Éric Zemmour à 7,95%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Angles ? La participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues des législatives à Angles. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 20,48% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 20,62% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne serait de nature à dépouiller les urnes de leurs citoyens à Angles (85750). 11:30 - La participation aux législatives 2022 à Angles va-t-elle faire pire qu'en 2017 ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers scrutins. Au moment des précédentes élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 53,0% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Angles. Le taux d'abstention était de 44,33% pour le deuxième tour. Les élections législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Les habitants d'Angles ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Angles et il y a encore de la marge pour se lancer puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Résultat des élections législatives 2022 à Angles

Les élections législatives 2022 auront lieu à Angles comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Vendée

Tête de liste Liste Sophie Orizet-Vieillefond Divers droite Jérôme Marchand Ecologistes Patrick Loiseau Divers centre Ninon Gréau Ecologistes Sophie Barillot Divers extrême gauche Célia Ghouali Divers Maxence de Rugy Les Républicains Brigitte Neveux Reconquête ! Béatrice Bellamy Ensemble ! (Majorité présidentielle) Benoît Jamonneau Divers gauche Nicolas Helary Nouvelle union populaire écologique et sociale Sophie Carpentier Droite souverainiste Franck Laloue Rassemblement National

Législatives 2022 à Angles : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 30,5% des votes au premier tour à Angles, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et l'ancien troisième homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 29,9% et 12,9% des suffrages. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en décrochant 51,6% des voix face à Marine Le Pen (48,4%). En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de rafler un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Les citoyens d'Angles (85) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel prétendant favoriseront-ils ?