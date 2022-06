Dans les 5 bureaux de vote d'Aubigny-Les Clouzeaux, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 19,48% des suffrages il y a deux mois. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,93% et 2,33% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement obtenir 27,74% à Aubigny-Les Clouzeaux pour ce premier tour.

16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Aubigny-Les Clouzeaux ?

Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Ces dynamiques des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Aubigny-Les Clouzeaux ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place lors de la présidentielle en avril à Aubigny-Les Clouzeaux avec 34,46% des votes exprimés, au 1er round. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 19,74%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 19,48% et Yannick Jadot à 5,93%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%.