En direct

19:09 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de gauche à Beautor ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera un des enjeux de ces élections législatives, à Beautor comme dans toute la France. Cet électorat représentait 20,18% des suffrages en avril dernier dans la commune. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,4% et 1,05% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 22,63% à Beautor pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Beautor ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Beautor. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Or à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel, à Beautor, Marine Le Pen accostait en tête avec 45,53% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,18%, puis Emmanuel Macron, troisième à 15,7% et Éric Zemmour à 5,96%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Beautor ? À Beautor, l'un des critères clés des élections législatives 2022 sera incontestablement le niveau de participation. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 34,6% des personnes en âge de voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 36,55% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences en matière économique et énergétique seraient par exemple en mesure de détourner l'attention des habitants de Beautor de leur devoir civique.

11:30 - À Beautor, le score de l'abstention aux élections législatives sera un élément essentiel Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment votent généralement les citoyens de cette commune ? Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, 1 976 électeurs de Beautor s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 36,94%), à comparer avec un taux de participation de 35,22% pour le tour deux.