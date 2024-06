En direct

19:47 - À Courmelles, que vont décider les électeurs de gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? A l'issue du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 24,64% des voix dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (14,48% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,14% pour Yannick Jadot, 1,9% pour Fabien Roussel et 1,14% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 7,71% à Courmelles. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 3,86% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,62% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,07% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul de 14% cette fois.

18:42 - Le RN a nettement gagné du terrain à Courmelles en 5 ans Que conclure des résultats des dernières élections ? Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 11 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN soit pas loin des 50% ou plus à Courmelles ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 57,44% pour le Rassemblement national à Courmelles le 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Courmelles, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a remporté l'élection, récoltant 57,44% des voix face à Valérie Hayer à 8,82% et Raphaël Glucksmann à 7,71%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Courmelles au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. Marine Le Pen avait frappé particulièrement fort à Courmelles au cours de la dernière élection présidentielle avec un score de 42,48% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,67% et 14,48% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 5,9% des voix. Marine Le Pen elle conservait son avantage au second tour avec 60,16%.

12:32 - Quel résultat à Courmelles pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? Le résultat en faveur de la formation de Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement pour ces législatives à l'échelle locale. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Courmelles il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de l'Aisne, c'est José Beaurain qui arrivait en tête au premier tour avec 37,20%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 58,96%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,04%.

11:02 - Démographie et politique à Courmelles, un lien étroit À Courmelles, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,48% et une densité de population de 266 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (84,82%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 643 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,11%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,43%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Courmelles mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 37,52% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Courmelles ? L'abstention sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif à Courmelles. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,07% au premier tour et seulement 56,89% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Courmelles pour les législatives ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 402 personnes en âge de voter dans la localité, 24,18% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 22,98% au second tour. Les incitations à faire "barrage" à l'extrême-droite pourraient en effet renforcer l'engagement civique des électeurs de Courmelles.