Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Venizel à la loupe L'autre interrogation qui accompagne ces élections législatives sera celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Venizel, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 16,17% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 7,94% à Venizel. Un chiffre qui devrait croître ce soir, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 13% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

Le Rassemblement national a nettement avancé à Venizel en 5 ans Que conclure de cette avalanche de chiffres ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Venizel entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 52% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Un énorme 59,06% pour Bardella à Venizel début juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Si on se penche sur le détail, 238 électeurs de Venizel ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, attirait ainsi 59,06% des suffrages contre Valérie Hayer à 11,41% et Raphaël Glucksmann à 7,94%.

Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Venizel au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement la présidentielle qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. La ville de Venizel s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022 puisque la figure du parti frontiste prenait la tête avec 47,5% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,09% et 10,59% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 5,3% des suffrages pour sa part. En finale deux semaines plus tard, c'est aussi la cheffe de file du parti d'extrême droite qui gagnait avec 66,5%, devant Emmanuel Macron à 33,5%.

Un RN déjà favori au premier tour Le score obtenu par la formation de Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur pour ces élections 2024 au niveau local. Le RN parvenait en pôle position à Venizel au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet José Beaurain qui arrivait en tête au premier tour avec 44,74% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de l'Aisne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 65,91%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 34,09%.

Tendances démographiques et électorales à Venizel : ce qu'il faut retenir La structure démographique et socio-économique de Venizel définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des législatives. Avec une densité de population de 367 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,16%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (19,12%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 374 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,41%) met en évidence des besoins de soutien social, et le taux de salariés en CDD (9,11%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Venizel mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 35,44% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

C'est le moment de faire un choix à Venizel pour les législatives L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, le pourcentage de participation atteignait 46,56% des votants de Venizel. Le taux de participation était de 53,32% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 41,37% au premier tour. Au deuxième tour, 41,37% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Venizel ? Pour rappel, au niveau du pays, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était moins qu'en 2017.