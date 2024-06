L'autre interrogation qui enveloppe ces élections législatives est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,25% des bulletins dans la localité. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 8,89% à Sinceny. Mais on peut en revanche remonter ce score à 15% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (3,88%), de l'EELV Marie Toussaint (2,25%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,5%).

Difficile de trouver un sens à tous ces chiffres. Mais quelques lignes directrices émergent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 12 points à Sinceny entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 50% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Marine Le Pen avait fini première avec 45,91% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Sinceny. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,02% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,16%. Sinceny n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 6,55% des suffrages. Au second tour, c'est également Marine Le Pen qui gagnait avec 66,58%, devant Emmanuel Macron à 33,42%.

11:02 - Sinceny : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans les rues de Sinceny, les élections sont en cours. Dotée de 1 018 logements pour 2 000 habitants, la densité de la commune est de 155 habitants/km². Ses 83 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 29,21% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 36,31% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,96% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 104,16 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Sinceny, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, se mêlent aux défis français.