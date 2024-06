En direct

19:34 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Blérancourt pour ces législatives ? La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Front populaire aux législatives 2024 ? Lors du premier tour des législatives en 2022, à Blérancourt, le binôme Nupes avait en effet glané 19,38% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 0% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 8,82% à Blérancourt le 9 juin. Mais ce sont 14% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (3,85%), de Marie Toussaint (1,36%) ou encore de Léon Deffontaine (2,94%).

18:42 - L'époustouflante évolution du RN à Blérancourt en 5 ans Que déduire des résultats des derniers scrutins ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 45% voire plus à Blérancourt ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 52,04% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Blérancourt début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble d'autant plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. 52,04% des votes sont en effet tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Blérancourt, contre Valérie Hayer à 9,73% et Raphaël Glucksmann à 8,82%. Le mouvement nationaliste a fini premier avec pas moins de 230 habitants de Blérancourt passés par les urnes.

14:32 - Quel a été l'issue de la présidentielle 2022 à Blérancourt ? Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. Il faut retenir que le RN avait fait au premier tour plus de votes aux législatives à Blérancourt que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait rassemblé 0% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Nathalie Arthaud en tête avec 0%, suivi donc de Fabien Roussel avec 0% et Emmanuel Macron avec 0%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 65,67% contre 34,33%).

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Blérancourt A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très analysé. Les législatives avaient donné un très gros départ pour le Rassemblement national à Blérancourt. C'est en effet José Beaurain qui se classait en tête au premier tour avec 37,92% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de l'Aisne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 62,03%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,97%.

11:02 - Blérancourt : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Blérancourt, les élections sont en cours. Dotée de 637 logements pour 1 261 habitants, la densité de la commune est de 115 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 68 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 707 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (76,3%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,06% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 42,34% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 298,74 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Blérancourt affirme l'intérêt des habitants pour les ambitions de la France.

09:32 - Abstention à Blérancourt : les leçons des précédentes élections L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement l'étendue de la participation à Blérancourt (02300). Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 41,78% au premier tour et seulement 41,78% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 73,82% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 71,86% au deuxième tour, ce qui représentait 623 personnes.