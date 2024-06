En direct

19:47 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Cuffies convoité L'autre incertitude de ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire. A l'occasion du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 23,4% des suffrages dans la commune. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 7,3% à Cuffies début juin. Un score qui devrait s'améliorer dans la soirée, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 16% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 11 points gagnés en 5 ans par le RN à Cuffies Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Cuffies entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 46% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Cuffies sous le charme de Jordan Bardella au début du mois Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est incontournable. Revenir sur le séisme du 9 juin semble donc d'autant plus sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Cuffies, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, glanant 53,4% des voix face à Valérie Hayer à 11,44% et Raphaël Glucksmann à 7,3%.

14:32 - Cuffies avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 La présidentielle avait offert un incontestable avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La figure de l'ancien Front national l'emportait avec 39,11% au premier tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,78% et 18,02% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 7,53% des suffrages. La candidate du RN s'était aussi imposée au deuxième tour avec 58,76%.

12:32 - Quel score à Cuffies pour le Rassemblement national ce soir ? Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si cette curiosité peut induire en erreur… Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Cuffies au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet José Beaurain au sommet au premier tour, avec 38,12% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de l'Aisne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 57,43%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,57%.

11:02 - Cuffies aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Cuffies, les élections sont en cours. Avec une population de 1 787 habitants répartis dans 1 016 logements, cette ville présente une densité de 359 habitants/km². Ses 71 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 471 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 14,97% des résidents sont des enfants, et 21,65% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 16,23% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, 36,52% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 153,63 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Cuffies, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Elections législatives précédentes à Cuffies : état des lieuxde la participation À Cuffies (02880), l'abstention sera indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,76% au premier tour. Au second tour, 53,56% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 24,77% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 25,95% au deuxième tour.