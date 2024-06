La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un leader, devrait en attirer une part. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 10,48% à Crouy il y a quelques jours. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 7,24% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,59% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,38% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme tournant autour des 21% sur place. Le jour du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 22,02% des votes dans la commune.

18:42 - L'extrême droite a vigoureusement progressé à Crouy en 5 ans

Que retenir des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont affiché plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 15 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine tout proche des 40% ou plus à Crouy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.