En direct

19:53 - Le Front populaire va-t-il profiter des 21,74% de la Nupes à Soissons ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 21,74% des bulletins dans la localité. Une performance à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (21,29% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,95% pour Yannick Jadot, 1,99% pour Fabien Roussel et 1,21% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique de Glucksmann a plus récemment obtenu 9,24% à Soissons le 9 juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (10,66%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (2,98%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,09%) le 9 juin. Autrement dit un cumul de 23% sur place.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 8 points à Soissons Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais des éléments se dégagent… L'évolution du RN, qui se monte déjà à 8 points à Soissons entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera pas loin des 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Soissons au début du mois ? Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme logique au moment du scrutin de ce 30 juin. 39,29% des votes se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Soissons, face à Valérie Hayer à 14,51% et Manon Aubry à 10,66%. Le mouvement d'extrême droite a terminé en tête avec 2805 votants de Soissons.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Soissons lors de la présidentielle 2022 L'élection du chef de l'Etat est sans doute la meilleure loupe pour juger une préférence politique locale. La communauté des électeurs de Soissons avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel de 2022 puisque la cheffe de l'ancien Front national écrasait le match avec 29,75% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,73% et 21,29% des voix. Soissons n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 7,6% des suffrages. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,86% contre 52,14%.

12:32 - Quel score à Soissons pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives avaient donné lieu à un joli score pour le Rassemblement national à Soissons. Dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription de l'Aisne, c'est José Beaurain qui s'imposait au premier tour avec 25,55%. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Marc Delatte (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 51,96%.

11:02 - Analyse socio-économique de Soissons : perspectives électorales Dans la ville de Soissons, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 25,8% et une densité de population de 2306 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2087,59 euros/mois peut être l'expression de difficultés économiques locales. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 14,89% et d'une population étrangère de 12,43% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Soissons mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,1% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Soissons (02200) ? L'étude des résultats des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Pendant les européennes de début juin, le taux de participation s'élevait à 43,43% dans la commune de Soissons. La participation était de 44,22% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 40% au premier tour et seulement 38,56% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Soissons ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.