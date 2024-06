En direct

19:46 - Le Front populaire va-t-il profiter des 22,02% de la Nupes à Viry-Noureuil ? Une autre question qui entoure ces législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 22,02% des bulletins dans la localité. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 6,75% à Viry-Noureuil le 9 juin. Mais ce sont 15% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,9%), de Marie Toussaint (2,38%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,05%).

18:42 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Viry-Noureuil Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive à près de 47% voire plus à Viry-Noureuil ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN largement au-dessus de son niveau national à Viry-Noureuil le 9 juin Le résultat qui est tombé lors des élections il y a quelques semaines est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc comme encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes à Viry-Noureuil. L'extrême droite a attiré 54,3% des votes, soit 410 voix, face à Valérie Hayer à 11,52% et Raphaël Glucksmann à 6,75%.

14:32 - Viry-Noureuil avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Point à retenir : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La présidente du parti avait accumulé 39,35% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 23,99% et 15,07%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 59,63% contre 40,37%).

12:32 - Quel score à Viry-Noureuil pour le RN aux élections législatives ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un excellent score pour le Rassemblement national à Viry-Noureuil. Dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription de l'Aisne, c'est José Beaurain qui arrivait en tête au premier tour avec 39,43%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 57,41%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,59%.

11:02 - Élections législatives à Viry-Noureuil : un éclairage démographique Dans la ville de Viry-Noureuil, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,29%. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (81,59%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 692 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,72%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,11%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Viry-Noureuil mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,21% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Viry-Noureuil Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Viry-Noureuil (02300) ? La volonté des habitants d'empêcher la montée du RN pourrait potentiellement impacter le taux de participation à Viry-Noureuil. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 24,86% dans la ville, contre un taux d'abstention de 22,26% au second tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,57% au premier tour. Au deuxième tour, 53,11% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Viry-Noureuil pour les législatives ? Quel député succédera à José Beaurain dans la 4ème circonscription de l'Aisne ?