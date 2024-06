En direct

19:34 - Pas vraiment d'évolution pour la gauche depuis les dernières législatives à Billy-sur-Aisne L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 15,35% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 6,55% à Billy-sur-Aisne pour les élections continentales. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (4,15%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (2,4%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,62%) le 9 juin. Soit un total de 14% sur place.

18:42 - Qui pourra vaincre le Rassemblement national à Billy-sur-Aisne ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Le RN devrait se stabiliser à 50% à Billy-sur-Aisne lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par les européennes se reproduit localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est un peu facile, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la commune.

15:31 - Un énorme 51,97% pour le Rassemblement national à Billy-sur-Aisne le 9 juin dernier Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi avisé au moment du scrutin de ces législatives. Dans le détail, 238 habitants de Billy-sur-Aisne passés par les bureaux de vote ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella enregistrait ainsi 51,97% des suffrages devant Valérie Hayer à 15,07% et Raphaël Glucksmann à 6,55%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Billy-sur-Aisne lors de la dernière présidentielle Chose rare : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour plus de voix aux législatives il y a deux ans à Billy-sur-Aisne que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait accumulé 41,48% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 27,49% et 9,32%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,29% contre 41,71%).

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Billy-sur-Aisne ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera très observé pour cette élection du Parlement 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national réalisait un très bon résultat à Billy-sur-Aisne. C'est en effet José Beaurain qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 42,33% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de l'Aisne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 57,68%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,32%.

11:02 - Billy-sur-Aisne : législatives et dynamiques démographiques Comment la population de Billy-sur-Aisne peut-elle affecter les résultats des législatives ? Le taux de chômage à 9,3% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 156 hab/km² et 41,47% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,46%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 412 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,73%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,95%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Billy-sur-Aisne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,24% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Billy-sur-Aisne pour les élections législatives Au fil des dernières années, les 1 170 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, au moment des élections européennes, le taux d'abstention représentait 42,58% dans la commune de Billy-sur-Aisne. Le taux d'abstention était de 45,84% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,07% au premier tour. Au second tour, 48,33% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 800 personnes en âge de voter au sein de la commune, 20,13% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,72% au second tour.