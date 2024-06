En direct

19:34 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes disparue à Ambleny ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 20,57% des voix dans la localité. Un score à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (13,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,13% pour Yannick Jadot, 2,53% pour Fabien Roussel et 1,6% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 10,34% à Ambleny. Mais ce sont 18% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,49%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,53%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,69%).

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 12 points à Ambleny Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Ambleny entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera pas loin des 40% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 47,26% à Ambleny le 9 juin dernier Le score de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les têtes au moment de ces législatives 2024. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'est arrogée les élections européennes 2024 à Ambleny. L'extrême droite a séduit 47,26% des votes, face à Valérie Hayer à 10,97% et Raphaël Glucksmann à 10,34%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Ambleny C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen rassemblait 36,48% au 1er tour contre 24,37% pour Emmanuel Macron et 13,05% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 9,45% des voix pour sa part. La patronne du RN elle finissait aussi première au 2e tour avec 56,64%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très scruté. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Ambleny lors des législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription de l'Aisne, c'est José Beaurain qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 36,36%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 54,81%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,19%.

11:02 - Ambleny : démographie et socio-économie impactent les législatives Devant le bureau de vote d'Ambleny, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 181 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Ses 58 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (81,79%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 31,91% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 40,76% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 119,87 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. En résumé, Ambleny incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Ambleny Au cours des dernières consultations politiques, les 1 234 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, lors des européennes, 47,28% des personnes habilitées à participer à une élection à Ambleny avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 48,95% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 41,39% au premier tour et seulement 40,25% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Ambleny ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.