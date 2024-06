En direct

19:34 - À Pasly, quels reports de voix à gauche ce soir ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste un mystère. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Pasly, le binôme Nupes avait en effet accumulé 21,04% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,69% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,58% pour Yannick Jadot, 4,51% pour Fabien Roussel et 0,93% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 11,6% à Pasly pour le tour unique des européennes. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 18% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a lourdement progressé à Pasly Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 18 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN arrive à près de 40% à Pasly ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Pasly début juin ? Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut-être raccord avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à Pasly, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 50,11% des voix face à Valérie Hayer à 12,47% et Raphaël Glucksmann à 11,6%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Pasly lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. L'élection suprême avait servi un net avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen prenait une avance notable avec 36,08% au 1er tour contre 27,68% pour Emmanuel Macron et 13,69% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 5,6% des suffrages pour sa part. Nouveau coup d'éclat de la cheffe du RN au 2e tour contre Emmanuel Macron avec 52,69%.

12:32 - Nouveau raid pour le RN à Pasly ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le RN réalisait un puissant résultat à Pasly. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de l'Aisne, c'est José Beaurain qui démarrait en pôle position au premier tour avec 30,69%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 53,70%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,30%.

11:02 - Dynamique électorale à Pasly : une analyse socio-démographique Devant le bureau de vote de Pasly, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec une population de 1 063 habitants répartis dans 500 logements, ce village présente une densité de 333 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 33 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 602 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (12,0%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,45% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 35,52% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 313,85 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Pasly manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - Les élections législatives à Pasly sont lancées Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des élections précédentes ? Début juin, durant les européennes, 859 personnes aptes à participer à une élection à Pasly s'étaient rendues aux urnes (soit 53,67%). Le taux de participation était de 56,27% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,35% au premier tour. Au deuxième tour, 48,06% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Pasly ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.