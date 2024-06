En direct

19:52 - À Tergnier, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La Nupes ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Tergnier, le binôme Nupes avait en effet enregistré 32,83% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt (20,54% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,7% pour Yannick Jadot, 4,1% pour Fabien Roussel et 1,47% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ? Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 7,2% à Tergnier. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 7,36% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,59% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,11% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul de 19% cette fois.

18:42 - 11 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Tergnier Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble décuplée. Le mouvement a en effet déjà glané 11 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse tout proche des 50% voire plus à Tergnier ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella largement au-dessus de son niveau national à Tergnier au début du mois Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus évident encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Tergnier, à 55,06%, soit 2186 voix dans la ville. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 9,07% et Manon Aubry à 7,36%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Tergnier en 2022 ? Marine Le Pen avait fini première avec 42,52% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Tergnier. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,54% et Emmanuel Macron troisième avec 17,48%. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 5,08% des voix. Pour le second tour de l'élection, c'est aussi Marine Le Pen qui l'emportait à Tergnier avec 66,41%, devant Emmanuel Macron à 33,59%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le RN à Tergnier ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très instructif. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN réalisait un puissant démarrage à Tergnier. On retrouvait en effet José Beaurain au sommet au premier tour, avec 37,37% dans la cité, qui votait pour la 4ème circonscription de l'Aisne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 64,72%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,28%.

11:02 - Élections législatives à Tergnier : un éclairage démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Tergnier fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 13 431 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 374 entreprises, Tergnier se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,58% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 596 personnes (4,41%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 453 euros par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 24,8%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Tergnier, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - C'est le moment de voter à Tergnier pour les législatives La participation sera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 à Tergnier (02700). Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 38,29% au premier tour. Au deuxième tour, 36,08% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Tergnier ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 9 905 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 64,67% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 64,33% au premier tour, ce qui représentait 6 372 personnes. Les populations des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?