19:34 - À Folembray, qui vont retenir les supporters de l'ancienne Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Raphaël Glucksmann avait obtenu 6,65% à Folembray il y a quelques jours. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 12% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Folembray, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 24,18% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - La forte évolution du Rassemblement national à Folembray Que peut-on tirer de cet ensemble de statistiques ? Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà engrangé 14 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN soit à près de 54% ou plus à Folembray ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national au-dessus des 50% à Folembray aux européennes Ce fragile équilibre a vécu. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Folembray, à 58,54%. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 10,86% et Raphaël Glucksmann à 6,65%.

14:32 - 46,25% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Folembray Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. Elément saillant : le Rassemblement national avait récolté au premier tour plus de voix aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La candidate avait accumulé 46,25% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 18,84% et 15,55%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 67,34% contre 32,66%).

12:32 - Des législatives qui avaient souri au Rassemblement national la dernière fois Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un puissant score pour le Rassemblement national à Folembray. Dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription de l'Aisne, c'est José Beaurain qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 46,85%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 64,10%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,90%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Folembray : ce qu'il faut savoir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Folembray montrent des tendances évidentes qui pourraient impacter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 158 hab/km² et 46,59% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 15,08% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (27,71%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 405 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,19%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,21%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Folembray mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 38,42% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Abstention à Folembray : que retenir des précédentes élections ? À Folembray, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 39,44% au premier tour. Au second tour, 39,53% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Folembray pour les élections législatives 2024 ? Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,1% au niveau de la ville, contre une participation de 71,86% au second tour, c'est-à-dire 733 personnes.