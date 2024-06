Résultat des législatives à Chauny : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Chauny, quels seront les reports du score de gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 8,92% à Chauny. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 7,22% de Manon Aubry (LFI), les 1,79% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,85% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 18% sur place. Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Chauny, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 23,44% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Chauny Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Chauny entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 41% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la victoire du Rassemblement national à Chauny Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. C'est en effet la liste Rassemblement national poussée par Bardella qui a remporté les européennes 2024 à Chauny, avec 49,15% des votes exprimés devant celle de Valérie Hayer avec 11,53%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 8,92%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Chauny lors de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la principale clé pour estimer une préférence politique locale. L'élection à la présidence de la République s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La cheffe du parti frontiste écrasait le match avec 36,78% au 1er round contre 23,34% pour Emmanuel Macron et 18,2% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 6,85% des voix pour sa part. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est aussi la patronne de l'ancien FN qui gagnait à Chauny avec 58,58%, devant Emmanuel Macron à 41,42%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indice précieux au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Chauny au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet José Beaurain qui se plaçait en tête au premier tour avec 33,20% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription de l'Aisne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 53,08%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,92%.

11:02 - Chauny : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Chauny peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 890 habitants par km² et un taux de chômage de 23,75%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 645 euros/an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (23,47%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (6,41%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Chauny mettent en avant une diversité de qualifications, avec 39,89% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Chauny (02300) ? La participation sera indéniablement l'une des clés des élections législatives 2024 à Chauny (02300). Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,25% au premier tour et seulement 60,43% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Chauny cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, 32,17% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 33,9% au premier tour.