En direct

19:34 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Ognes à la loupe L'autre interrogation qui accompagne ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Ognes, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,22% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,82% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,34% pour Yannick Jadot, 1,87% pour Fabien Roussel et 1,56% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 6,3% à Ognes début juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,35% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,76% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,77% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total de 12% cette fois.

18:42 - Les législatives à Ognes peuvent-elles échapper au Rassemblement national ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. En analysant sommairement la progression du RN qui se dégage des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait se situer à près de 50% à Ognes. Un verdict qui semble logique compte tenu des suffrages également grattés par les lepénistes dans la localité sur la même période (46,99% pour Jordan Bardella en 2019 et 51,77% le 9 juin dernier) : un bond de 5 points qui peut toujours monter.

15:31 - Bardella a dépassé les 50% à Ognes début juin Regarder quelques jours en arrière apparaît plus que jamais comme pertinent au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. Dans le détail, 263 votants d'Ognes ont en effet préféré le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella a séduit ainsi 51,77% des voix face à Valérie Hayer à 12,8% et Marion Maréchal à 8,46%.

14:32 - Ognes avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen glanait 41,03% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 20,9% et 14,82% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 9,83% des voix. Pour le second tour de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui gagnait avec 62,04%, devant Emmanuel Macron à 37,96%.

12:32 - Quel score pour le RN aux législatives à Ognes ? Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Ognes. On retrouvait en effet José Beaurain au sommet au premier tour, avec 39,39% dans la ville, qui faisait partie de la 4ème circonscription de l'Aisne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 61,24%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,76%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Ognes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Ognes comme dans toute la France. Avec ses 1 108 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 37 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 355 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (81,63%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 36,76% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 38,31% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 225,98 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour conclure, Ognes incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas d'Ognes À Ognes (02300), l'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections législatives. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,41% au premier tour. Au second tour, 52,4% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 849 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 76,56% étaient allés voter, contre une participation de 78,8% au deuxième tour, c'est-à-dire 669 personnes. L'inflation dans le pays et ses conséquences sur la vie des familles seraient en mesure de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs d'Ognes.