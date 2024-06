En direct

19:48 - À Villeneuve-Saint-Germain, quel candidat vont désigner les supporters de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est un saut dans le vide. Lors des européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 4,21% à Villeneuve-Saint-Germain. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 8,76% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,64% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,5% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total tournant autour des 17% sur place. A l'occasion du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 22,39% des suffrages dans la commune.

18:42 - 11 points grappillés en 5 ans par le RN à Villeneuve-Saint-Germain Que retenir de cette combinaison de scores ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 50% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme résultat de Bardella à Villeneuve-Saint-Germain le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur le détail, 505 électeurs de Villeneuve-Saint-Germain ont en effet été séduits par la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, cumulait ainsi 57,45% des votes face à Valérie Hayer à 9,67% et Manon Aubry à 8,76%.

14:32 - Villeneuve-Saint-Germain avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection suprême avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Villeneuve-Saint-Germain. La patronne de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 42,89% au premier tour contre 19,9% pour Emmanuel Macron et 18,44% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 6,09% des voix pour sa part. Au 2e tour deux semaines plus tard, c'est encore Marine Le Pen qui s'imposait avec 61,55%, devant Emmanuel Macron à 38,45%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Villeneuve-Saint-Germain Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un précédent clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN tirait son épingle du jeu à Villeneuve-Saint-Germain il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de l'Aisne, c'est José Beaurain qui démarrait en pôle position au premier tour avec 41,41%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 62,05%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,95%.

11:02 - Villeneuve-Saint-Germain : quand les données démographiques façonnent les urnes À Villeneuve-Saint-Germain, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Avec 45,35% de population active et une densité de population de 554 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 19,06% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de mesures sur le travail. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 419 €/an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,12% et d'une population immigrée de 9,06% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Villeneuve-Saint-Germain mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,87% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Abstention aux élections législatives à Villeneuve-Saint-Germain : les chiffres clés À Villeneuve-Saint-Germain, le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,97% au premier tour. Au second tour, 60,09% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Villeneuve-Saint-Germain cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 29,8% des électeurs dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 30,43% au deuxième tour.